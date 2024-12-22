10 команд НБА связывались с «Бруклином» по поводу Кэма Джонсона

Как минимум 10 клубов НБА интересуются Кэмом Джонсоном.

Репортер Forbes Эван Сайдери назвал десять команд, которые обращались в «Нетс» по поводу возможного обмена форварда. Это «Кливленд », «Мемфис », «Сакраменто », «Лейкерс », «Орландо», «Даллас », «Денвер», «Оклахома», «Хьюстон» и «Голден Стэйт».

Сделка с участием Джонсона может состояться в течение следующих нескольких недель, особенно если «Бруклин» продолжит побеждать, отмечает Сайдери.