10 команд НБА связывались с «Бруклином» по поводу Кэма Джонсона
Как минимум 10 клубов НБА интересуются Кэмом Джонсоном.
Репортер Forbes Эван Сайдери назвал десять команд, которые обращались в «Нетс» по поводу возможного обмена форварда. Это «Кливленд», «Мемфис», «Сакраменто», «Лейкерс», «Орландо», «Даллас», «Денвер», «Оклахома», «Хьюстон» и «Голден Стэйт».
Сделка с участием Джонсона может состояться в течение следующих нескольких недель, особенно если «Бруклин» продолжит побеждать, отмечает Сайдери.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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