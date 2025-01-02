Никола Йокич набрал 23 очка, 17 подборов и 15 передач в победном матче с «Атлантой»

Никола Йокич оформил 144-й карьерный трипл-дабл в матче с «Хоукс».

Центровой «Денвера » набрал 23 очка (8 из 16 с игры), 17 подборов и 15 передач в победной встрече (139:120).

Йокичу не хватило одной передачи до трипл-дабла уже в первой половине.