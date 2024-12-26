Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил набрали 54 очка на двоих в победной игре с «Денвером»
Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил привели «Финикс» к победе в рождественском матче.
На счету форварда Кевина Дюрэнта 27 очков, 6 передач, 4 подбора, 2 перехвата и 2 блок-шота при 0 потерь. Форвард реализовал 9 из 26 бросков с игры и 9 из 9 штрафных.
Защитник Брэдли Бил набрал 27 очков, 4 передачи и 4 перехвата при 11 из 21 с игры и 3 из 7 из-за дуги.
Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил дабл-дабл (25+15) в проигранной встрече.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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