Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил набрали 54 очка на двоих в победной игре с «Денвером»

Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил привели «Финикс» к победе в рождественском матче.

На счету форварда Кевина Дюрэнта 27 очков, 6 передач, 4 подбора, 2 перехвата и 2 блок-шота при 0 потерь. Форвард реализовал 9 из 26 бросков с игры и 9 из 9 штрафных.

Защитник Брэдли Бил набрал 27 очков, 4 передачи и 4 перехвата при 11 из 21 с игры и 3 из 7 из-за дуги.

Центровой «Денвера » Никола Йокич оформил дабл-дабл (25+15) в проигранной встрече.