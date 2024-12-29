71 очко Николы Йокича и Джамала Мюррэя на двоих помогло «Денверу» победить «Детройт»
Никола Йокич и Джамал Мюррэй стали ключевыми игроками встречи с «Пистонс».
В активе Йокича 37 очков, 9 подборов и 8 передач. Центровой «Наггетс» реализовал 11 из 17 бросков с игры, 4 из 5 трехочковых и 11 из 14 штрафных.
На счету разыгрывающего Джамала Мюррэя 34 очка, 5 подобров, 4 передачи и 3 блок-шота при 12 точных из 21 броска с игры, 4 из 7 из-за дуги и 6 из 7 штрафных.
Майкл Портер добавил 26 очков. Три игрока стартового состава набрали 97 из 134 очков команды.
Денвер» одержал итоговую победу со счетом 134:121.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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