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Никола Йокич (36+22+11) и Расселл Уэстбрук (16+10+10) оформили трипл-даблы в матче с «Ютой»

Трипл-даблы Николы Йокича и Расселла Уэстбрука принесли «Денверу» победу.

Центровой Никола Йокич в 70-й раз в карьере лидировал на площадке среди обеих команд по очками, подборам и передачам. Это лучший результат за последние 65 лет. На втором месте находится Леброн Джеймс с 66 подобными матчами.

На счету Йокича 36 очков, 22 подбора, 11 передач и 4 перехвата. Центровой реализовал 14 из 33 бросков с игры, 3 из 9 из-за дуги и 5 из 6 со штрафной линии.

В активе Расселла Уэстбрука – 16 очков, 10 подборов, 10 передач и 4 перехвата.

Джамал Мюррэй добавил 20 очков и 10 передач.

В 6-й раз в истории лиги 3 игрока одной команды закончили матч с 10 и более передачами.

«Денвер» победил «Джаз» со счетом 132:121.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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