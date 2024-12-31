Никола Йокич (36+22+11) и Расселл Уэстбрук (16+10+10) оформили трипл-даблы в матче с «Ютой»
Трипл-даблы Николы Йокича и Расселла Уэстбрука принесли «Денверу» победу.
Центровой Никола Йокич в 70-й раз в карьере лидировал на площадке среди обеих команд по очками, подборам и передачам. Это лучший результат за последние 65 лет. На втором месте находится Леброн Джеймс с 66 подобными матчами.
На счету Йокича 36 очков, 22 подбора, 11 передач и 4 перехвата. Центровой реализовал 14 из 33 бросков с игры, 3 из 9 из-за дуги и 5 из 6 со штрафной линии.
В активе Расселла Уэстбрука – 16 очков, 10 подборов, 10 передач и 4 перехвата.
Джамал Мюррэй добавил 20 очков и 10 передач.
В 6-й раз в истории лиги 3 игрока одной команды закончили матч с 10 и более передачами.
«Денвер» победил «Джаз» со счетом 132:121.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем