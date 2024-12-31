Идеальный трипл-дабл Расселла Уэстбрука без потерь и промахов повторил достижение Домантаса Сабониса

Расселл Уэстбрук показал редкую статистическую линейку.

Защитник «Денвера » оформил трипл-дабл без потерь и промахов с игры и со штрафной линии.

На его счету 16 очков, 10 подборов, 10 передач и 4 перехвата при 0 потерь, 7 точных из 7 бросков с игры и 2 из 2 штрафных.

Ранее подобное удавалось только центровому «Сакраменто» Домантасу Сабонису , который набрал 17+11+13 6 ноября этого года против «Торонто».

Одноклубник Уэстбрука Никола Йокич также оформил трипл-дабл во встрече (36+22+11). Сербский центровой был близок к подобному идеальному статистическому достижению в 2018 году (35+11+11), но смазал 1 из 11 штрафных бросков в матче с «Финиксом».

«Денвер» победил «Юту» со счетом 132:121.