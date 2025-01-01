«Бруклин» подпишет двусторонний контракт с Тосаном Эвбуомваном
«Бруклин» подпишет Тосана Эвбуомвана.
«Нетс» договорились с английским форвардом (23 года, 201см) о подписании двустороннего контракта.
В 17 матчах НБА в качестве новичка в прошлом сезоне Эвбуомван в среднем набирал 5,9 очка и делал 3,5 подбора при 38% из-за дуги за «Детройт» и «Мемфис».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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