Дориан Финни-Смит: «Очень интересно попробовать побороться за титул»
Дориан Финни-Смит рассказал о впечатлениях от «Лейкерс».
Форвард присоединился к команде в результате обмена из «Нетс».
«Очень интересно получить возможность побороться за чемпионство. Не просто за плей-офф. В «Бруклине» мы пытались пробиться хотя бы туда. Здесь пытаются взять титул. Другой подход, другая энергия, все другое.
Сегодня больше общался с Леброном, чем когда-либо в карьере. Оборонялся против него 9 лет, но я не слишком дружелюбен на паркете.
Попросил у него его именные кроссовки. Он сказал, что позаботится об этом.
Было весело спросить его о чем-либо, зная, что не придется соперничать завтра на площадке», – заключил Финни-Смит.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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