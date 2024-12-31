Дориан Финни-Смит: «Наконец-то я в команде «старшего брата» в городе»
Дориан Финни-Смит прокомментировал переход в «Лейкерс».
«Понимаете, когда вы в «Бруклине», вы как бы находитесь в составе «младшего брата» в городе.
Я рад наконец-то быть с командой «старшего брата». Это приятное ощущение», – заявил форвард после обмена.
Финни-Смит набирал 8,5 очка, 4,7 подбора и 1,6 передачи играх в 3-х сезонах в «Нетс» и будет выходить со скамейки в новом клубе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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