Дориан Финни-Смит: «Наконец-то я в команде «старшего брата» в городе»

Дориан Финни-Смит прокомментировал переход в «Лейкерс».

«Понимаете, когда вы в «Бруклине », вы как бы находитесь в составе «младшего брата» в городе.

Я рад наконец-то быть с командой «старшего брата». Это приятное ощущение», – заявил форвард после обмена.

Финни-Смит набирал 8,5 очка, 4,7 подбора и 1,6 передачи играх в 3-х сезонах в «Нетс» и будет выходить со скамейки в новом клубе.