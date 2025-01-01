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«Бостон» стал рекордсменом НБА по количеству побед с разницей в 50+ очков

«Бостон» в 7-й раз в истории клуба одержал победу с разницей в 50+ очков.

«Селтикс» во вторник, 31 декабря, разгромили «Рэпторс» со счетом 125:71.

«Бостон» одержал седьмую в истории клуба победу с разницей в 50 очков или больше и вышел на первое место в истории лиги по этому показателю. Второе место занимает «Даллас» (6), далее идут «Милуоки» (5), «Голден Стэйт» и «Оклахома» (оба – 4).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт StatMamba в соцсети X
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