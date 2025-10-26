  • Спортс
2

Матас Бузелис: «Лично я хочу выиграть награду «Самому прогрессирующему», а как команда, мы хотим стать чемпионами»

Второгодка «Чикаго» ставит перед собой высокие цели.

«Лично я хочу выиграть награду «Самому прогрессирующему. А как команда, мы хотим стать чемпионами – это очевидно и просто. К этому нужно стремиться каждый год. Мне все равно, какая у вас команда. Вы должны мечтать о большем каждый год, что вы находитесь в НБА. Вот к чему стремится наша команда», – сказал литовец.

«Буллс» начали сезон с двух побед (над «Орландо» и «Детройтом»). В матче с «Пистонс» Бузелис отметился 21 очком и 6 подборами, а во встрече с «Мэджик» – 3 очками и 3 подборами, отыграв только 12 минут.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: RG
logoЧикаго
logoНБА
logoМатас Бузелис
