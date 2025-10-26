Алекс Карузо: «Оклахома» может стать лучше и это пугает остальную лигу»

Карузо видит потенциал для улучшения «Тандер».

«Я считаю, что мы можем стать лучше. По-моему, это пугает остальную лигу, особенно если учесть, насколько мы были хороши в прошлом году. Просто говорю вслух, что у нас есть куда расти и что есть способы стать еще лучше... Это то, к чему мы стремимся. Ну и плюс – потенциал наших молодых парней», – сказал Карузо .

«Оклахома» начала сезон с трех побед, несмотря на отсутствие одного из лидеров Джейлена Уильямса , который продолжает восстановление после операции на правой кисти.