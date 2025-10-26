Алекс Карузо: «Оклахома» может стать лучше и это пугает остальную лигу»
Карузо видит потенциал для улучшения «Тандер».
«Я считаю, что мы можем стать лучше. По-моему, это пугает остальную лигу, особенно если учесть, насколько мы были хороши в прошлом году. Просто говорю вслух, что у нас есть куда расти и что есть способы стать еще лучше... Это то, к чему мы стремимся. Ну и плюс – потенциал наших молодых парней», – сказал Карузо.
«Оклахома» начала сезон с трех побед, несмотря на отсутствие одного из лидеров Джейлена Уильямса, который продолжает восстановление после операции на правой кисти.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2791 голос
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст The Young Man And The Three
