1

Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» лидирует, «Нью-Йорк» поднялся в Топ-3

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Кливленд» сохранил первое место. У «Оклахомы» лучшая в лиге серия из 11 побед, команда подбирается к лидеру. «Нью-Йорк» поднялся на 3-е место в результате неудачного отрезка «Бостона» и собственной победной серии из 7 матчей.

Полный рейтинг:

  1. «Кливленд» (предыдущее место – 1)

  2. «Оклахома» (2)

  3. «Нью-Йорк» (7)

  4. «Бостон» (3)

  5. «Мемфис» (4)

  6. «Даллас» (5)

  7. «Хьюстон» (6)

  8. «Миннесота» (12)

  9. «Майами» (13)

  10. «Орландо» (9)

  11. «Клипперс» (14)

  12. «Милуоки» (8)

  13. «Денвер» (10)

  14. «Атланта» (17)

  15. «Лейкерс» (15)

  16. «Индиана» (18)

  17. «Голден Стэйт» (11)

  18. «Филадельфия» (23)

  19. «Сан-Антонио» (16)

  20. «Финикс» (19)

  21. «Чикаго» (21)

  22. «Детройт» (22)

  23. «Сакраменто» (20)

  24. «Бруклин» (23)

  25. «Портленд» (27)

  26. «Юта» (25)

  27. «Вашингтон» (30)

  28. «Торонто» (26)

  29. «Шарлотт» (28)

  30. «Новый Орлеан» (29)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoАтланта
logoПортленд
logoШарлотт
logoДаллас
logoГолден Стэйт
logoДетройт
logoМемфис
logoОклахома-Сити
logoДенвер
logoМилуоки
logoНовый Орлеан
logoИндиана
logoФиникс
logoМайами
logoСакраменто
logoХьюстон
logoЧикаго
logoСан-Антонио
logoОрландо
logoФиладельфия
logoМиннесота
logoЛейкерс
logoКливленд
logoНБА
logoЮта
logoБостон
logoТоронто
logoВашингтон
logoБруклин
logoКлипперс
logoНью-Йорк
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд», «Оклахома» и «Бостон» в Топ-3
123 декабря, 17:35
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» поднялась на 1-е место, «Кливленд» и «Бостон» остались в тройке
116 декабря, 17:50
Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» и «Бостон» на вершине, «Оклахома» вернулась в Топ-3
19 декабря, 17:20
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» примет «Кливленд», «Сакраменто» встретится с «Далласом» и другие матчи
427 минут назад
Лу Уильямс о драке в матче «Хьюстон» – «Майами»: «Это были не учения. Если так будет продолжаться, парни перейдут к делу»
33 минуты назад
Генменеджер «Жальгириса» Гедиминас Навицкас: «Лонни Уокер не хочет минимальный контракт в НБА»
147 минут назад
Лу Уильямс: «Леброн все еще выглядит сверхчеловеком. Я поиграл в баскетбол 4 дня назад, и моя спина до сих пор болит»
2сегодня, 19:30
Лэрри Нэнс получил травму правой руки, форварду потребуется операция
сегодня, 19:15
Пол Джордж: «Раньше было больше принципиальных противостояний. Сейчас, если звезда травмирована, нет смысла идти на матч»
сегодня, 18:45
Форвард «Реала» Габриэль Дек получил травму задней поверхности бедра и выбыл, скорее всего, до середины февраля
сегодня, 18:30Видео
Яннис Адетокумбо вернется в состав «Бакс» в матче с «Индианой»
сегодня, 18:12
«Если чувствуешь баскетбол, ты можешь играть». Шэй Гилджес-Александер высоко оценил Юки Кавамуру
сегодня, 17:56
Джейлен Уильямс о награде MVP для Шэя Гилджес-Александера: «Смотрите матчи, все достаточно очевидно»
13сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Валенсия» победила «Форса Льейду», «Ховентуд» против «Гран-Канарии»
25 минут назад
Чемпионат Турции. 34 очка Сэйбена Ли принесли «Манисе» победу над «Бешикташем», «Бурсаспор» обыграл «Яловаспор»
28 минут назад
Адриатическая лига. «Игокеа» обыграла «Морнар Бар», «Партизан» справился с «Цедевитой-Олимпией»
32 минуты назад
Тре Мэнн пропустит еще две недели, реабилитация идет по графику
сегодня, 17:33
«Ваноли Кремона» отправила в отставку главного тренера Демиса Кавину
сегодня, 16:45
«Бахчешехир» объявил о подписании Фуркана Коркмаза
1сегодня, 15:59
Александр Церковный: «После того как нас сняли с дистанции в 2022 году, я достаточно долго не мог заставить себя смотреть Евролигу»
сегодня, 13:10
Донте Дивинченцо не удалось поставить сверху с сопротивлением Вембаньямы. Игрок «Вулвз» показал себе жест «слишком маленький»
2сегодня, 11:10Видео
«Партизан» и «Панатинаикос» проведут товарищеский матч в Австралии
сегодня, 10:38
«Безумие, помноженное на вечность!» «Вид сверху» вспомнил, как Ромео Трэвис призывал Леброна переходить в «Красный Октябрь» на 30-летие
сегодня, 09:33Видео
Рекомендуем