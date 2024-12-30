Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» лидирует, «Нью-Йорк» поднялся в Топ-3
НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.
«Кливленд» сохранил первое место. У «Оклахомы» лучшая в лиге серия из 11 побед, команда подбирается к лидеру. «Нью-Йорк» поднялся на 3-е место в результате неудачного отрезка «Бостона» и собственной победной серии из 7 матчей.
Полный рейтинг:
«Кливленд» (предыдущее место – 1)
«Оклахома» (2)
«Нью-Йорк» (7)
«Бостон» (3)
«Мемфис» (4)
«Даллас» (5)
«Хьюстон» (6)
«Миннесота» (12)
«Майами» (13)
«Орландо» (9)
«Клипперс» (14)
«Милуоки» (8)
«Денвер» (10)
«Атланта» (17)
«Лейкерс» (15)
«Индиана» (18)
«Голден Стэйт» (11)
«Филадельфия» (23)
«Сан-Антонио» (16)
«Финикс» (19)
«Чикаго» (21)
«Детройт» (22)
«Сакраменто» (20)
«Бруклин» (23)
«Портленд» (27)
«Юта» (25)
«Вашингтон» (30)
«Торонто» (26)
«Шарлотт» (28)
«Новый Орлеан» (29)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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