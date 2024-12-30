Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» лидирует, «Нью-Йорк» поднялся в Топ-3

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Кливленд» сохранил первое место. У «Оклахомы» лучшая в лиге серия из 11 побед, команда подбирается к лидеру. «Нью-Йорк » поднялся на 3-е место в результате неудачного отрезка «Бостона » и собственной победной серии из 7 матчей.

Полный рейтинг: