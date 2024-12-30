Джейлен Браун: «Мы запустили игру в защите. Слишком расслабились»

Джейлен Браун прокомментировал проблемы «Бостона».

«Нам нужно вернуть прежний акцент на защите. Мы запустили игру в обороне в последних нескольких матчах. Стали уступать в интенсивности, и соперники начали прессинговать и играть контактно. Мы должны ответить на это.

В этом году нам многое удавалось, и мы расслабились. В атаке все нормально. Но в защите нам нужно снова найти способ препятствовать сопернику и более уверенно защищать корзину, помогать друг другу, подсказывать. Мы потеряли концентрацию на этих вещах», – заключил защитник «Селтикс».

«Бостон» проиграл 4 из последних 6 матчей и вплотную подпустил к себе идущий 3-м на Востоке «Нью-Йорк».