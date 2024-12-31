Тайриз Халибертон: «Никто не проводит больше меня времени изучая и анализируя игру»

Тайриз Халибертон прокомментировал свою игру в проходах.

Халибертон упомянул, что одноклубники хотят, чтобы он чаще шел к кольцу и в целом больше атаковал. Журналисты поинтересовались характером действий разыгрывающего «Индианы» после победы над «Бостоном » (123:114).

«Все зависит от игры, от конкретного эпизода. Я хорошо себя знаю. Знаю, на что способен. Никто не проводит больше меня времени изучая и анализируя игру, и я не обеспокоен. В каждом матче я учусь, развиваюсь, становлюсь лучше, понимаю определенные вещи. При этом не все игры будут красивыми, сейчас нужно просто найти ресурсы для постоянного роста», – заключил защитник «Пэйсерс».