Джей Джей Редик: «Я дал Луке три шанса набрать 50. А потом и четвертый. Его он тоже профукал»

Главный тренер «Лейкерс» хотел, чтобы Дончич достиг отметки.

«Знаете, я пытался помочь парню набрать 50. И уже дал ему три шанса. А потом дал и четвертый. На нем фолят. И эту возможность он тоже профукал. Но все же он был потрясающим», – с улыбкой сказал Редик.

Имея на своем счету 48 очков в матче с «Миннесотой», Лука Дончич сначала смазал дальний трехочковый, а затем отказался от простого прохода под кольцо и отдал пас Гэйбу Винсенту, чья передача привела к нарушению трех секунд у Деандре Эйтона.

В следующем эпизоде Дончич не смог реализовать момент после передачи Остина Ривза. Редик убрал стартовый состав с площадки, но оставил словенца еще на одно владение, чтобы дать ему последний шанс набрать 50. Дончич заработал фол и вышел на линию штрафных, где ему нужно было реализовать оба броска, но он попал только один раз, закончив игру с 49 очками.