2

Джей Джей Редик: «Я дал Луке три шанса набрать 50. А потом и четвертый. Его он тоже профукал»

Главный тренер «Лейкерс» хотел, чтобы Дончич достиг отметки.

«Знаете, я пытался помочь парню набрать 50. И уже дал ему три шанса. А потом дал и четвертый. На нем фолят. И эту возможность он тоже профукал. Но все же он был потрясающим», – с улыбкой сказал Редик.

Имея на своем счету 48 очков в матче с «Миннесотой», Лука Дончич сначала смазал дальний трехочковый, а затем отказался от простого прохода под кольцо и отдал пас Гэйбу Винсенту, чья передача привела к нарушению трех секунд у Деандре Эйтона.

В следующем эпизоде Дончич не смог реализовать момент после передачи Остина Ривза. Редик убрал стартовый состав с площадки, но оставил словенца еще на одно владение, чтобы дать ему последний шанс набрать 50. Дончич заработал фол и вышел на линию штрафных, где ему нужно было реализовать оба броска, но он попал только один раз, закончив игру с 49 очками.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2818 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Spectrum SportsNet в соцсети X
logoЛейкерс
logoЛука Дончич
logoДжей Джей Редик
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джей Джей Редик: «Впервые в истории «Лейкерс» соперник первым взял тайм-аут в 3-й четверти»
вчера, 19:05
«Просто не знаю, что делать, и получается какая-то глупость». Лука Дончич исполнил «шимми» после трехочкового
вчера, 18:10Видео
«Забрось штрафной». Остин Ривз посмеялся над Лукой Дончичем, не дотянувшим до 50 очков
вчера, 14:25
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» встречается с МБА-МАИ
9 минут назадLive
НБА. «Бруклин» Дёмина сыграет с «Сан-Антонио», «Сакраменто» примет «Лейкерс» и другие матчи
12 минут назад
Никола Йокич – 5-й в истории НБА, кто начал сезон с двух трипл-даблов
13 минут назад
Джейлен Браун может пропустить матч с «Детройтом»
25 минут назад
«Индиана» осталась с двумя здоровыми защитниками, восемь – травмированы
49 минут назад
Матас Бузелис: «Лично я хочу выиграть награду «Самому прогрессирующему», а как команда, мы хотим стать чемпионами»
сегодня, 11:35
Алекс Карузо: «Оклахома» может стать лучше и это пугает остальную лигу»
сегодня, 10:09
Через Чета Холмгрена дважды забили сверху, центровой «Тандер» повредил руку, пытаясь помешать
сегодня, 09:54Видео
«Атланта» не рассматривает вариант обмена Трэя Янга
сегодня, 09:29
Кендрик Перкинс заявил, что это он был лидером «Оклахомы»: «Кей Ди будет отнекиваться, но он знает, кто вел нашу раздевалку»
сегодня, 07:44
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Вена» примет «Будучность», КРКА играет с «Дубаем» и другие матчи
10 минут назадLive
Чемпионат Греции. «Миконос» встречается с «Олимпиакосом», «Панатинаикос» примет «Промитеас»
11 минут назадLive
Чемпионат Турции. «Фенербахче» справился с «Тюрк Телеком», «Трабзонспор» встретится с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
11 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Булазак», «Элан Шалон» сыграет с «Парижем»
11 минут назад
ACB. «Валенсия» сыграет с «Ховентудом», «Реал» примет «Манресу» и другие матчи
11 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Венецию», «Наполи» сыграет с «Реджо-Эмилией» и другие матчи
11 минут назад
Обследование подтвердило растяжение связок у Кевина Портера. Защитник «Бакс» пропускает 2-матчевый выезд команды
сегодня, 06:54
Экс-игрок НБА Брэкстон Ки продолжит карьеру в «Валенсии»
сегодня, 06:44
«Никс» выдают строительную каску, жилет и ботинки «Лучшему защищающемуся» каждого матча
сегодня, 06:03Фото
ACB. «Тенерифе» победил «Уникаху», «Форса Льеда» справилась с «Гранадой» и другие результаты
вчера, 21:14