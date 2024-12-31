НБА. «Лейкерс» сыграют с «Кливлендом», «Финикс» встретится с «Мемфисом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

В ранних матчах встретятся «Бостон » с «Торонто » и «Индиана » с «Милуоки ». Позднее «Лейкерс » примут «Кливленд », а «Финикс » сыграет с «Мемфисом ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.