НБА. «Лейкерс» сыграют с «Кливлендом», «Финикс» встретится с «Мемфисом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
В ранних матчах встретятся «Бостон» с «Торонто» и «Индиана» с «Милуоки».
Позднее «Лейкерс» примут «Кливленд», а «Финикс» сыграет с «Мемфисом».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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