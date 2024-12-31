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НБА. «Лейкерс» сыграют с «Кливлендом», «Финикс» встретится с «Мемфисом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

В ранних матчах встретятся «Бостон» с «Торонто» и «Индиана» с «Милуоки».

Позднее «Лейкерс» примут «Кливленд», а «Финикс» сыграет с «Мемфисом».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoСан-Антонио
logoЛейкерс
logoМиннесота
результаты
logoКливленд
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logoМемфис
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