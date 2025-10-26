2

Джейлен Браун может пропустить матч с «Детройтом»

Участие Брауна в следующей игре «Бостона» под вопросом.

Звездный форвард может пропустить предстоящую игру с «Пистонс», восстанавливаясь от растяжения левого подколенного сухожилия.

Браун получил эту травму в заключительном предсезонном матче «Бостона» и изначально был внесен в список «под вопросом» на матч открытия сезона в среду против «Филадельфии», который «Селтикс» проиграли. 

Однако звездный форвард до сих пор не пропускал матчей и в среднем набирает 24 очка, 5 подборов и 3,5 передачи за 36 минут в двух играх регулярного чемпионата.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
logoБостон
травмы
logoДжейлен Браун
logoНБА
