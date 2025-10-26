«Индиана» осталась с двумя здоровыми защитниками, восемь – травмированы

«Пэйсерс» испытывают серьезные трудности в задней линией.

В выездном матче с «Мемфисом» «Индиана » играла без шести защитников, выбывших из-за травм.

Тайриз Халибертон (разрыв ахилла), Ти Джей Макконнелл (растяжение левого подколенного сухожилия), Кэм Джонс (стресс-реакция в пояснице), Куэнтон Джексон (растяжение правого подколенного сухожилия), Джонни Ферфи (боль в левой стопе) и Эндрю Нембхард (растяжение левого плеча) – все они пропустили матч.

Ситуация усугубилась по ходу игры: новичок Тэйлон Питер (боль в правой паховой области) и Беннедикт Матурин (боль в правой стопе) были вынуждены досрочно покинуть паркет.

В итоге в строю осталось всего два здоровых защитника – Бен Шеппард и игрок двухстороннего контракта РэйДжей Деннис. Вдобавок во встрече с «Гриззлис», которую «Пэйсерс» разгромно проиграли (103:128), Шеппард повредил зуб.