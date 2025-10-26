Никола Йокич – 5-й в истории НБА, кто начал сезон с двух трипл-даблов

Лидер «Денвера» пополнил список игроков с редким достижением.

В первых двух играх сезона Йокич оформлял трипл-даблы: 14 очков (5 из 8 с игры), 14 подборов и 15 передач в матче с «Финиксом» и 21 очко (8 из 23 с игры), 13 подборов и 10 передач во встрече с «Голден Стэйт».

Центровой «Наггетс» стал 5-м игроком в истории, кто начал сезон с двух трипл-даблов. До него подобное удавалось четверым: