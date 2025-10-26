0

Никола Йокич – 5-й в истории НБА, кто начал сезон с двух трипл-даблов

Лидер «Денвера» пополнил список игроков с редким достижением.

В первых двух играх сезона Йокич оформлял трипл-даблы: 14 очков (5 из 8 с игры), 14 подборов и 15 передач в матче с «Финиксом» и 21 очко (8 из 23 с игры), 13 подборов и 10 передач во встрече с «Голден Стэйт».

Центровой «Наггетс» стал 5-м игроком в истории, кто начал сезон с двух трипл-даблов. До него подобное удавалось четверым:

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2818 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoНикола Йокич
logoРасселл Уэстбрук
logoМэджик Джонсон
logoОскар Робертсон
Джерри Лукас
logoДенвер
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Два трипл-дабла подряд ставят Йокича в ряд великих: Оскар, Мэджик, Уэстбрук и... Джерри Лукас. Кто?
37 минут назад
Никола Йокич оформил второй трипл-дабл (14+14+15) за две игры сезона
сегодня, 06:22Видео
Аарон Гордон поставил сверху с разворотом на 360 после навеса Йокича
сегодня, 04:32Видео
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» встречается с МБА-МАИ
7 минут назадLive
НБА. «Бруклин» Дёмина сыграет с «Сан-Антонио», «Сакраменто» примет «Лейкерс» и другие матчи
10 минут назад
Джейлен Браун может пропустить матч с «Детройтом»
23 минуты назад
«Индиана» осталась с двумя здоровыми защитниками, восемь – травмированы
47 минут назад
Матас Бузелис: «Лично я хочу выиграть награду «Самому прогрессирующему», а как команда, мы хотим стать чемпионами»
сегодня, 11:35
Джей Джей Редик: «Я дал Луке три шанса набрать 50. А потом и четвертый. Его он тоже профукал»
сегодня, 11:16
Алекс Карузо: «Оклахома» может стать лучше и это пугает остальную лигу»
сегодня, 10:09
Через Чета Холмгрена дважды забили сверху, центровой «Тандер» повредил руку, пытаясь помешать
сегодня, 09:54Видео
«Атланта» не рассматривает вариант обмена Трэя Янга
сегодня, 09:29
Кендрик Перкинс заявил, что это он был лидером «Оклахомы»: «Кей Ди будет отнекиваться, но он знает, кто вел нашу раздевалку»
сегодня, 07:44
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Вена» примет «Будучность», КРКА играет с «Дубаем» и другие матчи
8 минут назадLive
Чемпионат Греции. «Миконос» встречается с «Олимпиакосом», «Панатинаикос» примет «Промитеас»
9 минут назадLive
Чемпионат Турции. «Фенербахче» справился с «Тюрк Телеком», «Трабзонспор» встретится с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
9 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Булазак», «Элан Шалон» сыграет с «Парижем»
9 минут назад
ACB. «Валенсия» сыграет с «Ховентудом», «Реал» примет «Манресу» и другие матчи
9 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Венецию», «Наполи» сыграет с «Реджо-Эмилией» и другие матчи
9 минут назад
Обследование подтвердило растяжение связок у Кевина Портера. Защитник «Бакс» пропускает 2-матчевый выезд команды
сегодня, 06:54
Экс-игрок НБА Брэкстон Ки продолжит карьеру в «Валенсии»
сегодня, 06:44
«Никс» выдают строительную каску, жилет и ботинки «Лучшему защищающемуся» каждого матча
сегодня, 06:03Фото
ACB. «Тенерифе» победил «Уникаху», «Форса Льеда» справилась с «Гранадой» и другие результаты
вчера, 21:14