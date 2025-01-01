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  • «Пусть 2025 год станет таким же успешным и запоминающимся, как точный бросок в самый важный момент игры». «Локомотив-Кубань» поздравил с Новым годом
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«Пусть 2025 год станет таким же успешным и запоминающимся, как точный бросок в самый важный момент игры». «Локомотив-Кубань» поздравил с Новым годом

«Локомотив-Кубань» поздравил болельщиков с Новым годом.

«Желаем всем вдохновения, энергии и уверенности в своих силах. Пусть 2025 год станет для вас таким же успешным и запоминающимся, как точный бросок в самый важный момент игры. Пусть команда, которая вас окружает – будь то семья, друзья или коллеги – всегда поддерживает и помогает достигать ваших целей. И каждый день наступающего года станет возможностью сделать шаг вперед к мечте.

Приходите на баскетбол, болейте за нас – а мы сделаем все, чтобы игра принесла вам незабываемые эмоции. Вместе нам по силам любые достижения! Вперед, к новым победам!» – говорится в сообщении на официальном сайте краснодарского клуба.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
logoЛокомотив-Кубань
logoЕдиная лига ВТБ
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