«Пусть 2025 год станет таким же успешным и запоминающимся, как точный бросок в самый важный момент игры». «Локомотив-Кубань» поздравил с Новым годом

«Локомотив-Кубань» поздравил болельщиков с Новым годом.

«Желаем всем вдохновения, энергии и уверенности в своих силах. Пусть 2025 год станет для вас таким же успешным и запоминающимся, как точный бросок в самый важный момент игры. Пусть команда, которая вас окружает – будь то семья, друзья или коллеги – всегда поддерживает и помогает достигать ваших целей. И каждый день наступающего года станет возможностью сделать шаг вперед к мечте.

Приходите на баскетбол, болейте за нас – а мы сделаем все, чтобы игра принесла вам незабываемые эмоции. Вместе нам по силам любые достижения! Вперед, к новым победам!» – говорится в сообщении на официальном сайте краснодарского клуба.