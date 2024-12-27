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Ухов, Мартин, Найт, Кливленд и Сэндерс – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.

В пятерку лучших игроков по итогам матчей 23-26 декабря вошли Иван Ухов (ЦСКА), Джеремайя Мартин («Уралмаш»), Маркос Найт (УНИКС), Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань») и Виктор Сэндерс («Енисей»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЦСКА
Иван Ухов
Антониус Кливленд
logoЕдиная лига ВТБ
Виктор Сэндерс
Маркос Найт
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoДжеремайя Мартин
logoЕнисей
logoУралмаш
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