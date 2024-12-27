Ухов, Мартин, Найт, Кливленд и Сэндерс – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.

В пятерку лучших игроков по итогам матчей 23-26 декабря вошли Иван Ухов (ЦСКА ), Джеремайя Мартин («Уралмаш »), Маркос Найт (УНИКС), Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань ») и Виктор Сэндерс («Енисей»).