Андрей Ведищев: «Александр Гудумак добавит «Локо» вариативности и жесткости в игре под щитами на обеих сторонах площадки»
Андрей Ведищев поприветствовал Александра Гудумака в «Локомотиве-Кубань».
«Александр Гудумак — это опытный игрок, который добавит нам вариативности и жесткости в игре под щитами на обеих сторонах площадки.
В последние годы Александр заметно спрогрессировал. Думаю, что его самоотдача и неуступчивость помогут нашей команде добиться максимальных задач, которые мы перед собой ставим. Я также рассчитываю, что он передаст свой опыт молодым игрокам и их прогресс ускорится.
Добро пожаловать в «Локомотив-Кубань», Александр!» – передает слова главного тренера команды официальный сайт «Локо».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
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