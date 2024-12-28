Андрей Ведищев: «Александр Гудумак добавит «Локо» вариативности и жесткости в игре под щитами на обеих сторонах площадки»

Андрей Ведищев поприветствовал Александра Гудумака в «Локомотиве-Кубань».

«Александр Гудумак — это опытный игрок, который добавит нам вариативности и жесткости в игре под щитами на обеих сторонах площадки.

В последние годы Александр заметно спрогрессировал. Думаю, что его самоотдача и неуступчивость помогут нашей команде добиться максимальных задач, которые мы перед собой ставим. Я также рассчитываю, что он передаст свой опыт молодым игрокам и их прогресс ускорится.

Добро пожаловать в «Локомотив-Кубань», Александр!» – передает слова главного тренера команды официальный сайт «Локо ».