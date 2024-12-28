Александр Гудумак стал игроком «Локомотива-Кубань»
Александр Гудумак пополнил состав «Локомотива-Кубань».
Стороны заключили контракт до конца сезона-2025/26. Гудумак будет выступать под 6-м номером.
Российский тяжелый форвард провел первую половину нынешнего сезона за «Самару». В 14 матчах Лиги ВТБ он набирал в среднем 10,5 очка делал 4,8 подбора, 1,6 передачи и 0,9 блок-шота за 24 минуты на площадке.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
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