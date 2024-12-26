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Единая лига ВТБ. «Уралмаш» встретится с МБА-МАИ, «Локомотив-Кубань» сыграет с «Пари НН»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

«Уралмаш» примет МБА-МАИ. «Локомотив-Кубань» встретится с «Пари НН».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 19-3, Зенит – 18-3, УНИКС – 17-5, Локомотив-Кубань – 16-5, Пари Нижний Новгород – 11-10, Уралмаш – 10-11, Парма – 10-12, Автодор – 9-13, Самара – 7-14, Енисей – 7-15, МБА-МАИ – 5-16, Астана – 0-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoБК Пари Нижний Новгород
logoУралмаш
logoЛокомотив-Кубань
logoЕдиная лига ВТБ
logoМБА-МАИ
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