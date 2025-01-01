Энтони Эдвардс: «Гилджес-Александер заслуживает награду MVP больше, чем Йокич»

Энтони Эдвардс надеется, что Гилджес-Александер получит награду MVP в этом году.

«Он MVP НБА . Его невозможно остановить. Если остался с ним один на один, можно сдаваться. Просто автоматически дайте ему два очка.

Я не знаю, могут ли они снова отдать награду MVP Йокичу. Вот почему я бы сказал — Шэй. Да, он играет как MVP. Он стабилен каждый вечер. Его команда просто отдает ему мяч, не задумываясь. Дайте ему мяч, он сделает свое дело, а мы разберемся с остальным. Мне это нравится. Это невероятно.

Если он продолжит в том же духе, я надеюсь, что он получит MVP в этом сезоне. Честно говоря, мне кажется, что он должен был выиграть награду и в прошлом сезоне, но сейчас он играет так, будто он обезумел», – сказал защитник «Миннесоты».