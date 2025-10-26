Дэвид Адельман об игре Кэмерона Джонсона: «Мы уверены, что у Кэма скоро пойдут броски»
Главный тренер «Денвера» уверен в скорейшей адаптации новичка.
«Путь Кэма интересен. Он играл в финале НБА с «Финиксом», затем перешел в «Бруклин», где часто контролировал мяч.
Ничего не имею против «Нетс», но там он редко участвовал в матчах высокого накала. А здесь его первая же игра за «Денвер» – против «Уорриорз» в этой безумной атмосфере открытия сезона. Думаю, для него было в радость снова окунуться в такую среду.
Мы уверены, что у Кэма скоро пойдут броски. Он уже выходил на удобные позиции. Мы прекрасно знаем, на что он способен», – заявил Адельман.
За первые 2 игры нового сезона НБА Кэмерон Джонсон в среднем набирал 10 очков при 22,2% реализации трехочковых.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2871 голос
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
