Дэвид Адельман об игре Кэмерона Джонсона: «Мы уверены, что у Кэма скоро пойдут броски»

Главный тренер «Денвера» уверен в скорейшей адаптации новичка.

«Путь Кэма интересен. Он играл в финале НБА с «Финиксом», затем перешел в «Бруклин», где часто контролировал мяч.

Ничего не имею против «Нетс», но там он редко участвовал в матчах высокого накала. А здесь его первая же игра за «Денвер » – против «Уорриорз» в этой безумной атмосфере открытия сезона. Думаю, для него было в радость снова окунуться в такую среду.

Мы уверены, что у Кэма скоро пойдут броски. Он уже выходил на удобные позиции. Мы прекрасно знаем, на что он способен», – заявил Адельман.

За первые 2 игры нового сезона НБА Кэмерон Джонсон в среднем набирал 10 очков при 22,2% реализации трехочковых.