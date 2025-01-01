40 очков Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Миннесоту»
Гилджес-Александер набрал 40 очков в победном матче против «Миннесоты».
Во вторник «Оклахома» на своей площадке одержала победу над «Миннесотой» со счетом 113:105, выиграв седьмой матч подряд.
Лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков (15 из 23 с игры), сделал 4 перехвата, 3 подбора и 2 передачи. Центровой Айзейя Хартенштайн добавил 15 очков, 10 подборов и 4 передачи. Лу Дорт и Джейлен Уильямс отметились 14 очками каждый.
В составе «Вулвс» отличились Энтони Эдвардс (20 очков и 7 подборов) и Наз Рид (19 очков и 8 подборов).
«Оклахома» лидирует в Западной конференции с показателями 27-5.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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