40 очков Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Миннесоту»

Гилджес-Александер набрал 40 очков в победном матче против «Миннесоты».

Во вторник «Оклахома» на своей площадке одержала победу над «Миннесотой» со счетом 113:105, выиграв седьмой матч подряд.

Лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков (15 из 23 с игры), сделал 4 перехвата, 3 подбора и 2 передачи. Центровой Айзейя Хартенштайн добавил 15 очков, 10 подборов и 4 передачи. Лу Дорт и Джейлен Уильямс отметились 14 очками каждый.

В составе «Вулвс» отличились Энтони Эдвардс (20 очков и 7 подборов) и Наз Рид (19 очков и 8 подборов).

«Оклахома» лидирует в Западной конференции с показателями 27-5.