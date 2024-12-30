Шэй Гилджес-Александер и Тайриз Макси стали игроками недели в своих конференциях НБА
НБА выбрала лучших игроков 10-й недели чемпионата.
Ими стали защитники Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») на Западе и Тайриз Макси («Филадельфия») на Востоке.
На счету Гилджес-Александера 35,8 очка, 6,5 подбора и 6 передач в среднем за матч, «Тандер» завершили неделю с результатом 4-0.
В активе Тайриза Макси 32,3 очка, 4,7 подбора и 8,7 передачи в среднем. «Сиксерс» одержали 3 победы при 0 поражений.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем