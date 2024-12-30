Шэй Гилджес-Александер и Тайриз Макси стали игроками недели в своих конференциях НБА

НБА выбрала лучших игроков 10-й недели чемпионата.

Ими стали защитники Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») на Западе и Тайриз Макси («Филадельфия ») на Востоке.

На счету Гилджес-Александера 35,8 очка, 6,5 подбора и 6 передач в среднем за матч, «Тандер» завершили неделю с результатом 4-0.

В активе Тайриза Макси 32,3 очка, 4,7 подбора и 8,7 передачи в среднем. «Сиксерс» одержали 3 победы при 0 поражений.