«Хьюстон», «Сан-Антонио» и «Майами» – возможные претенденты на Де’Аарона Фокса
Названы три возможных претендента на Де’Аарона Фокса.
«Некоторые в лиге считают, что для того, чтобы «Кингз» рассмотрели возможность обмена Фокса, необходим запрос на обмен. Если «Сакраменто» проанализирует спрос на Фокса, то «Хьюстон», «Сан-Антонио» и «Майами» будут среди команд, которые могут проявить интерес», – пишет журналист HoopsHype Майкл Скотто.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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