«Хьюстон», «Сан-Антонио» и «Майами» – возможные претенденты на Де’Аарона Фокса

Названы три возможных претендента на Де’Аарона Фокса.

«Некоторые в лиге считают, что для того, чтобы «Кингз» рассмотрели возможность обмена Фокса , необходим запрос на обмен. Если «Сакраменто » проанализирует спрос на Фокса, то «Хьюстон », «Сан-Антонио » и «Майами » будут среди команд, которые могут проявить интерес», – пишет журналист HoopsHype Майкл Скотто.