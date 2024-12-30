«Слова о конфликте с Майком Брауном и обращении к менеджменту – полная чушь». Де’Аарон Фокс ответил Лу Уильямсу

Де’Аарону Фоксу не понравилось освещение увольнения Майка Брауна.

Лу Уильямс в эфире подкаста заявил , что менеджменту «Сакраменто » пришлось выбирать между игроками и тренером в результате протестов против идей и слов специалиста.

«Мы никогда не протестовали против чего-либо. Эти слова о конфликте между нами или обращении к менеджменту – полная чушь. Но если тебе так хочется, можешь продолжать», – написал защитник «Кингз» в соцсетях в ответ ведущему шоу Run It Back.