«Слова о конфликте с Майком Брауном и обращении к менеджменту – полная чушь». Де’Аарон Фокс ответил Лу Уильямсу
Де’Аарону Фоксу не понравилось освещение увольнения Майка Брауна.
Лу Уильямс в эфире подкаста заявил, что менеджменту «Сакраменто» пришлось выбирать между игроками и тренером в результате протестов против идей и слов специалиста.
«Мы никогда не протестовали против чего-либо. Эти слова о конфликте между нами или обращении к менеджменту – полная чушь. Но если тебе так хочется, можешь продолжать», – написал защитник «Кингз» в соцсетях в ответ ведущему шоу Run It Back.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Де’Аарона Фокса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем