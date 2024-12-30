Лу Уильямс: «Руководству «Кингз» пришлось выбирать между их звездами и тренером, который только что подписал продление»
«Эта команда просто выработала свой ресурс, очень быстро и неожиданно. Мы возлагали на нее много надежд, но они их не оправдали. И это произошло при его руководстве.
Такое случается, это не бросает тень на его тренерские способности. Игроков меняют из-за несовпадения с текущим составом, тренеры тоже не застрахованы от этого.
Я слышал, что на решение по Брауну повлияло регулярное публичное и внутреннее выделение Де’Аарона Фокса в качестве источника проблем команды. Также были слухи, что тренер интересовался возможностью выпускать Демара Дерозана со скамейки.
Эти действия стали ошибочными в рамках сложного сезона. Фронт-офис клуба был вынужден выбирать между своими звездами и тренером, с которым они только что подписали продление. И они приняли решение.
Могли ли они поступить по-другому в этой ситуации? Многие тренеры и специалисты выступили в поддержку Майка Брауна, но я считаю, что это просто классическая история о потере контроля над раздевалкой и поддержки игроков. И менеджмент принял сторону баскетболистов», – заключил Лу Уильямс в эфире подкаста Run It Back.
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