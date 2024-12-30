  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Лу Уильямс: «Руководству «Кингз» пришлось выбирать между их звездами и тренером, который только что подписал продление»
1

Лу Уильямс: «Руководству «Кингз» пришлось выбирать между их звездами и тренером, который только что подписал продление»

Лу Уильямс рассказал о причинах увольнения Майка Брауна.

«Эта команда просто выработала свой ресурс, очень быстро и неожиданно. Мы возлагали на нее много надежд, но они их не оправдали. И это произошло при его руководстве.

Такое случается, это не бросает тень на его тренерские способности. Игроков меняют из-за несовпадения с текущим составом, тренеры тоже не застрахованы от этого.

Я слышал, что на решение по Брауну повлияло регулярное публичное и внутреннее выделение Де’Аарона Фокса в качестве источника проблем команды. Также были слухи, что тренер интересовался возможностью выпускать Демара Дерозана со скамейки.

Эти действия стали ошибочными в рамках сложного сезона. Фронт-офис клуба был вынужден выбирать между своими звездами и тренером, с которым они только что подписали продление. И они приняли решение.

Могли ли они поступить по-другому в этой ситуации? Многие тренеры и специалисты выступили в поддержку Майка Брауна, но я считаю, что это просто классическая история о потере контроля над раздевалкой и поддержки игроков. И менеджмент принял сторону баскетболистов», – заключил Лу Уильямс в эфире подкаста Run It Back.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
logoСакраменто
logoМайк Браун
logoЛу Уильямс
logoДе'Аарон Фокс
logoДемар Дерозан
logoНБА
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Решение об увольнении Майка Брауна принял Монте Макнэр
6вчера, 19:30
Даг Кристи останется главным тренером «Сакраменто» на весь сезон
8вчера, 19:20
Сэм Митчелл: «Чувствую запах Фокса в «Майами»
12вчера, 16:38
Рекомендуем
Главные новости
Руи Хатимура о «Лейкерс»: «Мы больше доверяем друг другу, особенно после прихода новых тренеров»
12 минут назад
НБА. «Голден Стэйт» примет «Кливленд», «Сакраменто» встретится с «Далласом» и другие матчи
32 минуты назад
Чендлер Парсонс о дисквалификации Наджи Маршалла: «Что еще делать, когда 213-сантиметровый мужик дает тебе оплеуху?»
2сегодня, 16:19
Джейлен Браун: «Мы запустили игру в защите. Слишком расслабились»
1сегодня, 15:45
«Лейкерс» продолжают искать возможности укрепления состава
7сегодня, 15:32
Жорди Фернандес о распродаже «Нетс»: «Буду скучать по жесткости, лидерству и ежедневной атмосфере радости»
3сегодня, 15:15
Тео Маледон стал MVP декабря Евролиги
сегодня, 15:05Фото
«Сан-Антонио» всерьез интересуется защитником «Индианы» Эндрю Нембхардом (Джейк Фишер)
5сегодня, 14:57
«Париж» является ключевым элементом планов НБА в Европе
1сегодня, 14:40
«Баскония» сообщила о подписании Луки Шаманича
сегодня, 14:25Фото
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Валенсия» – «Форса Льейда», «Ховентуд» против «Гран-Канарии»
20 минут назад
Чемпионат Турции. 34 очка Сэйбена Ли принесли «Манисе» победу над «Бешикташем», «Бурсаспор» сыграет с «Яловаспором»
23 минуты назад
Адриатическая лига. «Игокеа» обыграла «Морнар Бар», «Партизан» встретится с «Цедевитой-Олимпией»
27 минут назадLive
«Ваноли Кремона» отправила в отставку главного тренера Демиса Кавину
42 минуты назад
«Бахчешехир» объявил о подписании Фуркана Коркмаза
1сегодня, 15:59
Александр Церковный: «После того как нас сняли с дистанции в 2022 году, я достаточно долго не мог заставить себя смотреть Евролигу»
сегодня, 13:10
Донте Дивинченцо не удалось поставить сверху с сопротивлением Вембаньямы. Игрок «Вулвз» показал себе жест «слишком маленький»
2сегодня, 11:10Видео
«Партизан» и «Панатинаикос» проведут товарищеский матч в Австралии
сегодня, 10:38
«Безумие, помноженное на вечность!» «Вид сверху» вспомнил, как Ромео Трэвис призывал Леброна переходить в «Красный Октябрь» на 30-летие
сегодня, 09:33Видео
Тель-авивский «Маккаби» не собирается расставаться с Дэвидом Деджулиусом
сегодня, 09:05
Рекомендуем