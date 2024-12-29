5

Сэм Митчелл: «Чувствую запах Фокса в «Майами»

Митчелл считает, что отставка Майка Брауна изменит планы «Хит» по поводу Батлера.

«Если Джимми не получит трехлетний контракт по схеме «сайн-энд-трейд», то он воспользуется опцией продления контракта на год и 52 миллиона долларов. Если его не обменяют, то он использует опцию продления.

На месте «Майами» и Пэта Райли оставили бы вы Джимми Батлера за 52 миллиона, после чего он станет неограниченно свободным агентом? Нет, это кошмарный сценарий. Я думаю, что его обменяют.

А теперь, что касается Де’Аарона Фокса и то, что происходит в «Сакраменто» с Майком Брауном. Не удивляйтесь, я чувствую запах Фокса в «Майами», – сказал эксперт NBA TV.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA TV в соцсети X
logoМайами
logoСан-Антонио
logoНБА
logoДе'Аарон Фокс
logoМайк Браун
Сэм Митчелл
logoПэт Райли
logoДжимми Батлер
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Майами», «Оклахома» встретится с «Мемфисом» и другие матчи
2сегодня, 13:20
Как поживает ваша любимая команда? Разбираем Восток на старте регулярки: от «Нетс» до «Селтикс»
7сегодня, 10:49Трибуна
НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Финикс», 36 очков Дэвиса принесли «Лейкерс» победу над «Сакраменто» и другие результаты
155сегодня, 06:08
Джимми Батлер пропустит еще как минимум два матча
1вчера, 14:32
Рекомендуем
Главные новости
ACB. «Реал» примет «Барселону», «Манреса» встречается с «Басконией»
10 минут назадLive
«Нью-Йорк» – первая команда в истории НБА, в которой четыре игрока набирали 40+ очков за один матч до 1 января
314 минут назад
Джамал Мюррэй: «Расс – болтун. Он старается донести до тебя все словами»
сегодня, 16:05
«Самара» может сменить юридическое лицо и назначить нового руководителя
сегодня, 15:35
«Ты был лучшим отцом»: Анна Седокова показала сообщения сына к Янису Тимме
3сегодня, 15:20
Бобан Марьянович продолжит карьеру в Китае
сегодня, 15:14
Домантас Сабонис об увольнении Майка Брауна: «Никто из нас этого не ожидал. Все были в шоке»
сегодня, 14:47
«Вот что происходит с моим ртом». Айзейя Томас признался, что у него паралич Белла
сегодня, 14:40
«Таких игроков больше никогда не будет». Джеймс Харден объяснил, почему нужно дорожить такими матчами, как рождественская дуэль между Карри и Джеймсом
9сегодня, 14:27
Вивек Ранадиве хотел нанять Марка Джексона, а не Майка Брауна, на пост главного тренера в 2022 году
6сегодня, 13:56
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» победил «Каршияку», «Фенербахче» встретится с «Меркезефенди»
9 минут назадLive
Семен Антонов о натурализации игроков: «Это не очень хорошо для развития российского спорта»
54 минуты назад
Кайри Ирвинг расписался на объективе видеокамеры
сегодня, 15:39Видео
Айнарс Багатскис вернулся на пост главного тренера сборной Украины
1сегодня, 15:07
Джонатан Куминга – единственный игрок в этом сезоне, который больше одного раза набирал 30+ очков, выйдя со скамейки запасных
1сегодня, 14:12
Форвард Джон Браун вернется на площадку в дебютном матче за «Црвену Звезду» в рамках Адриатической лиги
сегодня, 11:45
Чемпионат Франции. Матч всех звезд LNB. Сборная Франции против сборной мира
1сегодня, 07:49
Адриатическая лига. КРКА встретится с «Црвеной Звездой»
сегодня, 07:43
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» – «Лаврион», «Панатинаикос» примет «Кардицас»
сегодня, 07:39
Чемпионат Италии. «Тревизо» сыграет с «Миланом», «Виртус» примет «Скафати» и другие матчи
сегодня, 07:34
Рекомендуем