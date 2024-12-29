Сэм Митчелл: «Чувствую запах Фокса в «Майами»
Митчелл считает, что отставка Майка Брауна изменит планы «Хит» по поводу Батлера.
«Если Джимми не получит трехлетний контракт по схеме «сайн-энд-трейд», то он воспользуется опцией продления контракта на год и 52 миллиона долларов. Если его не обменяют, то он использует опцию продления.
На месте «Майами» и Пэта Райли оставили бы вы Джимми Батлера за 52 миллиона, после чего он станет неограниченно свободным агентом? Нет, это кошмарный сценарий. Я думаю, что его обменяют.
А теперь, что касается Де’Аарона Фокса и то, что происходит в «Сакраменто» с Майком Брауном. Не удивляйтесь, я чувствую запах Фокса в «Майами», – сказал эксперт NBA TV.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA TV в соцсети X
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