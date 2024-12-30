Роб Пелинка о переходе Финни-Смита: «Лейкерс» прибавят в физике и жесткости, а также получат элитные снайперские навыки»

Роб Пелинка прокомментировал переход Дориана Финни-Смита в «Лейкерс».

«Мы хотим поблагодарить Д’Анджело за второй в его карьере этап в нашей команде, в этот период мы вместе пережили ряд памятных моментов и достижений. Мы хотим пожелать ему и Максвеллу Льюису всего наилучшего в их будущих начинаниях с «Нетс».

Благодаря этой сделке мы прибавим в физике и жесткости, а также получим элитные снайперские навыки – все это привнесет Дориан Финни-Смит. Мы также высоко ценим навыки розыгрыша Шейка Милтона. Рады, что наши болельщики увидят обоих этих игроков на площадке», – заявил генеральный менеджер «озерников».

«Лейкерс» выменяли у «Нетс» форварда Дориана Финни-Смита (31 год, 201 см) и защитника Шейка Милтона (28 лет, 196 см).

Взамен «озерники» отправили в бруклинский клуб защитника Д’Анджело Расселла (28 лет, 191 см), форварда Максвелла Льюиса (22 года, 201 см) и три выбора во втором раунде драфта.

В 20 матчах сезона Финни-Смит набирает 10,4 очка, 4,6 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру.