«Лейкерс» официально провели обмен с «Нетс», в результате которого команду пополнил Дориан Финни-Смит
«Лейкерс» объявили о проведении крупного обмена.
«Лейкерс» выменяли у «Нетс» форварда Дориана Финни-Смита (31 год, 201 см) и защитника Шейка Милтона (28 лет, 196 см).
Взамен «озерники» отправили в бруклинский клуб защитника Д’Анджело Расселла (28 лет, 191 см), форварда Максвелла Льюиса (22 года, 201 см) и три выбора во втором раунде драфта.
В 20 матчах сезона Финни-Смит набирает 10,4 очка, 4,6 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Лейкерс»
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