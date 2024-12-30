Мэджик Джонсон о приобретении Финни-Смита: «Именно то, что нужно «Лейкерс»
Мэджик Джонсон отреагировал на переход Дориана Финни-Смита в «Лейкерс».
«Я очень рад обмену Дориана Финни-Смита. Потрясающий в защите игрок с трехочковым броском. Именно то, что нужно «Лейкерс», – написал прославленный баскетболист калифорнийского клуба в соцсети Х.
«Лейкерс» получат Дориана Финни-Смита и Шейка Милтона в результате обмена с «Нетс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Мэджика Джонсона
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