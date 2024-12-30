Мэджик Джонсон о приобретении Финни-Смита: «Именно то, что нужно «Лейкерс»

Мэджик Джонсон отреагировал на переход Дориана Финни-Смита в «Лейкерс».

«Я очень рад обмену Дориана Финни-Смита . Потрясающий в защите игрок с трехочковым броском. Именно то, что нужно «Лейкерс», – написал прославленный баскетболист калифорнийского клуба в соцсети Х.

«Лейкерс » получат Дориана Финни-Смита и Шейка Милтона в результате обмена с «Нетс».