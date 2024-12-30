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Ник Янг – Д’Анджело Расселлу: «Держись подальше от Лос-Анджелеса»

Ник Янг отреагировал на обмен Д’Анджело Расселла из «Лейкерс».

«Держись подальше отсюда... Не вздумай возвращаться в Лос-Анджелес», – написал экс-игрок НБА в соцсети Х.

«Лейкерс» отправили разыгрывающего в «Бруклин».

В 2016 году Расселл выложил в Сеть запись, на которой Янг признается в изменах Игги Азалии, что привело к разрыву между баскетболистом и певицей.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Ника Янга
logoНик Янг
logoД’Анджело Расселл
logoЛейкерс
logoБруклин
logoНБА
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