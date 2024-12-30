Ник Янг – Д’Анджело Расселлу: «Держись подальше от Лос-Анджелеса»
Ник Янг отреагировал на обмен Д’Анджело Расселла из «Лейкерс».
«Держись подальше отсюда... Не вздумай возвращаться в Лос-Анджелес», – написал экс-игрок НБА в соцсети Х.
«Лейкерс» отправили разыгрывающего в «Бруклин».
В 2016 году Расселл выложил в Сеть запись, на которой Янг признается в изменах Игги Азалии, что привело к разрыву между баскетболистом и певицей.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Ника Янга
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