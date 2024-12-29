0

«Нетс» не планируют выкупать контракт Д’Анджело Расселла (Майкл Скотто)

«Бруклин» намерен сохранить Д’Анджело Расселла в составе.

«Для тех, кто предполагает, что «Нетс» и Д’Анджело Расселл могли бы рассмотреть возможность выкупа контракта, мне сказали, что это не так», – пишет инсайдер Майкл Скотто.

Контракт Расселла истекает по окончании сезона-2024/25, за который он должен получить 18,7 млн долларов.

«Лейкерс» договорились об обмене разыгрывающего защитника в «Бруклин» на форварда Дориана Финни-Смита и защитника Шейка Милтона. «Нетс» также получат форварда и три драфт-пика второго раунда.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
logoД’Анджело Расселл
logoНБА
возможные переходы
logoЛейкерс
logoБруклин
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бруклин» отклонил предложение «Мемфиса» по Дориану Финни-Смиту из-за защиты пика 1-го раунда
3сегодня, 18:48
Д’Анджело Расселл – главный кандидат на выкуп контракта после обмена в «Нетс»
16сегодня, 18:12
Д’Анджело Расселл вернется в «Бруклин», «Лейкерс» получат Дориана Финни-Смита и Шейка Милтона
66сегодня, 17:19
Леброн Джеймс и Руи Хатимура не пришли на тренировку по причине болезни, могут пропустить следующий матч
127 декабря, 20:10
Рекомендуем
Главные новости
Дрэймонд Грин: «Не люблю играть на позиции центрового, но люблю побеждать»
147 минут назад
НБА. «Орландо» – «Бруклин», «Оклахома» встретится с «Мемфисом» и другие матчи
9сегодня, 20:31Live
«Лига неправильно все поняла». Кендрик Перкинс считает, что Нуркич заслуживал более длительной дисквалификации, чем Маршалл
сегодня, 20:20
Кэм Джонсон – следующий кандидат на обмен из «Бруклина»
6сегодня, 20:07
ACB. «Реал» принимает «Барселону», «Манреса» уступила «Басконии»
сегодня, 19:40Live
Решение об увольнении Майка Брауна принял Монте Макнэр
5сегодня, 19:30
Даг Кристи останется главным тренером «Сакраменто» на весь сезон
4сегодня, 19:20
Д’Анджело Расселл – главный кандидат на выкуп контракта после обмена в «Нетс»
16сегодня, 18:12
Джамал Мюррэй о критике: «Пусть говорят. Это то, что у них получается лучше всего»
1сегодня, 17:41
Д’Анджело Расселл вернется в «Бруклин», «Лейкерс» получат Дориана Финни-Смита и Шейка Милтона
66сегодня, 17:19
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» выиграл у «Лавриона», «Панатинаикос» разгромил «Кардицас» и продлил серию до 12-0
58 минут назад
Чемпионат Франции. Матч всех звезд LNB. Сборная мира победила сборную Франции в овертайме
1сегодня, 20:30
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» в гостях обыграла КРКА и возглавила таблицу
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» победил «Каршияку», «Фенербахче» обыграл «Меркезефенди»
сегодня, 19:42
«Бруклин» отклонил предложение «Мемфиса» по Дориану Финни-Смиту из-за защиты пика 1-го раунда
3сегодня, 18:48
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях обыграл «Тревизо», «Виртус» разгромил «Скафати» и другие результаты
сегодня, 18:33
Лев Лещенко: «Разочарование года — баскетбольный МБА»
сегодня, 18:27
Айзейя Кэнан: «Потерял трех близких людей за один месяц»
сегодня, 18:05
Семен Антонов о натурализации игроков: «Это не очень хорошо для развития российского спорта»
сегодня, 16:12
Кайри Ирвинг расписался на объективе видеокамеры
сегодня, 15:39Видео
Рекомендуем