«Нетс» не планируют выкупать контракт Д’Анджело Расселла (Майкл Скотто)
«Бруклин» намерен сохранить Д’Анджело Расселла в составе.
«Для тех, кто предполагает, что «Нетс» и Д’Анджело Расселл могли бы рассмотреть возможность выкупа контракта, мне сказали, что это не так», – пишет инсайдер Майкл Скотто.
Контракт Расселла истекает по окончании сезона-2024/25, за который он должен получить 18,7 млн долларов.
«Лейкерс» договорились об обмене разыгрывающего защитника в «Бруклин» на форварда Дориана Финни-Смита и защитника Шейка Милтона. «Нетс» также получат форварда и три драфт-пика второго раунда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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