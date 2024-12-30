Зайон Уильямсон принял участие в тренировке «Пеликанс», но пока без контакта
Зайон Уильямсон приближается к возвращению в строй после травмы.
Звездный форвард в воскресенье принял участие в тренировке «Нового Орлеана», но занимался по индивидуальной программе без контакта.
Уильямсон восстанавливается после растяжения задней поверхности левого бедра. 11 ноября сообщалось, что игрок выбыл на четыре-шесть недель.
В шести матчах этого сезона Уильямсон в среднем набирает 22,7 очка, 8,0 подбора и 5,3 передачи за 31,1 минуты на паркете. Уильямсон сыграл менее чем в 50 процентах матчей своей команды с момента, как был выбран «Пеликанс» на драфте в 2019 году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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