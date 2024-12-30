Зайон Уильямсон принял участие в тренировке «Пеликанс», но пока без контакта

Зайон Уильямсон приближается к возвращению в строй после травмы.

Звездный форвард в воскресенье принял участие в тренировке «Нового Орлеана», но занимался по индивидуальной программе без контакта.

Уильямсон восстанавливается после растяжения задней поверхности левого бедра. 11 ноября сообщалось, что игрок выбыл на четыре-шесть недель.

В шести матчах этого сезона Уильямсон в среднем набирает 22,7 очка, 8,0 подбора и 5,3 передачи за 31,1 минуты на паркете. Уильямсон сыграл менее чем в 50 процентах матчей своей команды с момента, как был выбран «Пеликанс» на драфте в 2019 году.