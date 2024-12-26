«Низкий риск, большое вознаграждение». Кендрик Перкинс считает, что «Уорриорз» нужно выменять Зайона Уильямсона

Кендрик Перкинс считает, что Зайон Уильямсон может спасти сезон «Голден Стэйт».

«Уорриорз» нужен игрок, который сдвинет их с мертвой точки. Я думаю о Зайоне Уильямсоне .

Низкий риск, большое вознаграждение. Я говорю о низком риске, потому что у него один из самых уникальных контрактов в истории НБА . Тот, кто его получит, сможет отчислить его в конце сезона. Так почему бы не рискнуть и не взять такого парня, как Зайон?

Мне кажется, что Зайон в «Голден Стэйт » будет другим Зайоном Уильямсоном. Ему нужно быть рядом с великими игроками», – сказал эксперт ESPN.