В составе «Пеликанс» только три игрока недоступны для обмена
«Новый Орлеан» готов к серьезным перестановкам в составе.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, в ростере «Пеликанс» только три игрока недоступны для обмена: Херберт Джонс, Ив Мисси и Трей Мерфи.
Главная звезда клуба Зайон Уильямсон в очередной раз оказался в лазарете.
«Новый Орлеан» выиграл только в 5 из первых 27 матчей регулярного чемпионата. В настоящее время команде занимает последнее место в Западной конференции.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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