В составе «Пеликанс» только три игрока недоступны для обмена

«Новый Орлеан» готов к серьезным перестановкам в составе.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, в ростере «Пеликанс» только три игрока недоступны для обмена: Херберт Джонс, Ив Мисси и Трей Мерфи.

Главная звезда клуба Зайон Уильямсон в очередной раз оказался в лазарете.

«Новый Орлеан» выиграл только в 5 из первых 27 матчей регулярного чемпионата. В настоящее время команде занимает последнее место в Западной конференции.