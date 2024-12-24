«Новый Орлеан» готов обменять Зайона Уильямсона
«Новый Орлеан» рассматривает возможность обмена Зайона Уильямсона.
Об этом сообщает инсайдер Йован Буха.
«Согласно предоставленной информации, Трей Мерфи и Херб Джонс находятся на определенном уровне для «Пеликанс». Они хотят сохранить их. За этих двух парней придется заплатить высокую цену, как и в случае с Остином Ривзом в «Лейкерс».
Похоже, что они больше хотят обменять Зайона Уильямсона, Брэндона Ингрэма и Си Джей Макколлума. Деджонте Мюррэя в этим списке нет», – сказал Буха.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
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