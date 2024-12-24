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«Новый Орлеан» готов обменять Зайона Уильямсона

«Новый Орлеан» рассматривает возможность обмена Зайона Уильямсона.

Об этом сообщает инсайдер Йован Буха.

«Согласно предоставленной информации, Трей Мерфи и Херб Джонс находятся на определенном уровне для «Пеликанс». Они хотят сохранить их. За этих двух парней придется заплатить высокую цену, как и в случае с Остином Ривзом в «Лейкерс».

Похоже, что они больше хотят обменять Зайона Уильямсона, Брэндона Ингрэма и Си Джей Макколлума. Деджонте Мюррэя в этим списке нет», – сказал Буха.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
logoЗайон Уильямсон
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoТрей Мерфи
logoБрэндон Ингрэм
возможные переходы
logoХерберт Джонс
logoСи Джей Макколлум
logoДеджонте Мюррэй
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