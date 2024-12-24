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Зайон Уильямсон возобновит полноценные тренировки на следующей неделе

Зайон Уильямсон пропустит еще как минимум неделю.

Форвард «Нового Орлеана» приступит к полноценным тренировкам на следующей неделе, сообщает журналист Майкл Скотто. Врачи будут оценивать состояние игрока каждую неделю.

Уильямсон восстанавливается после растяжения задней поверхности левого бедра. 11 ноября сообщалось, что игрок выбыл на четыре-шесть недель.

В шести матчах этого сезона Уильямсон в среднем набирает 22,7 очка, 8,0 подбора и 5,3 передачи за 31,1 минуты на паркете. Уильямсон сыграл менее чем в 50 процентах матчей своей команды с момента, как был выбран «Пеликанс» на драфте в 2019 году.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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травмы
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