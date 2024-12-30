Леброну Джеймсу сегодня исполнилось 40. Никто в истории НБА еще не играл на втором, третьем, четвертом и пятом десятках лет
Леброн Джеймс сегодня празднует 40-летие.
Звездный форвард «Лейкерс» приближается к очередному рекорду. Никто в истории НБА ранее не играл на втором, третьем, четвертом и пятом десятках лет.
Джеймс дебютировал в НБА в 2003 году, когда ему было 18.
Ранее в декабре Леброн стал рекордсменом НБА по проведенным минутам на площадке. Ему также принадлежит рекорд лиги по набранным очкам.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спортс
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