Леброну Джеймсу сегодня исполнилось 40. Никто в истории НБА еще не играл на втором, третьем, четвертом и пятом десятках лет

Леброн Джеймс сегодня празднует 40-летие.

Звездный форвард «Лейкерс » приближается к очередному рекорду. Никто в истории НБА ранее не играл на втором, третьем, четвертом и пятом десятках лет.

Джеймс дебютировал в НБА в 2003 году, когда ему было 18.

Ранее в декабре Леброн стал рекордсменом НБА по проведенным минутам на площадке. Ему также принадлежит рекорд лиги по набранным очкам.