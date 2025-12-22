Ивица Зубац выбыл на 3 недели с растяжением голеностопа

Зубац пропустит минимум 3 недели.

Центровой «Клипперс » Ивица Зубац получил растяжение левого голеностопа 2-й степени и выбыл на три недели.

Хорват покинул площадку вчерашнего матча против «Лейкерс» в первой четверти и не вернулся в игру. Он упал на паркет незадолго до конца первой 12-минутки и, прихрамывая, сразу же направился в раздевалку.

За 11 минут Зубац успел набрать 5 очков и 2 подбора. В текущем сезоне хорватский центровой вышел в стартовом составе во всех 28 матчах команды, набирая в среднем 15,6 очка (60,9% с игры) и 11,1 подбора.