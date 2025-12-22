«На вас – след чемпиона». Джейлен Браун прокомментировал следы от своих волос на майках соперников
Форвард «Селтикс» прокомментировал следы от своих волос на майках соперников.
Звезда «Бостона» Джейлен Браун попала в центр внимания в октябре, когда средство для волос, которым он пользовался, оказалось на майках нескольких игроков. Первым в такой ситуации оказался форвард «Нью‑Йорка» О Джи Ануноби.
29‑летний баскетболист признался, что поначалу испытывал неловкость: ролики с пятнами быстро набирали просмотры – в том числе попали в рубрику «Shaqtin’ a Fool». Однако сейчас он уже не переживает из‑за этого так, как раньше.
«Спустя какое‑то время я подумал: «Эти ребята должны быть благодарны». Им повезло, что я оставил на них свой след. Мне бы стоило получить от них благодарственную открытку. На вас – след чемпиона. Не благодарите», – сказал Браун в интервью Джеки Филдс из People.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: People
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости