Деннис Шредер забил победный трехочковый в овертайме и смерил взглядом Кевина Дюрэнта, когда тот смазал спасительный бросок
Шредер принес «Сакраменто» победу над «Хьюстоном».
Основное время матча между «Сакраменто» и «Хьюстоном» закончилось при равном счете (112:112) после того, как разыгрывающий «Кингс» Расселл Уэстбрук забил 3 очка, а форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт смазал потенциально победный бросок.
Судьба овертайма также решалась на последних секундах, где победным стало дальнее попадание разыгрывающего «королей» Денниса Шредера за 2 секунды до конца. В последней атаке матча Дюрэнт получил еще один шанс принести своей команде победу, но снова промахнулся, после чего Шредер смерил его взглядом.
«Сакраменто» победил (125:124) и прервал серию из 5 поражений, «Хьюстон» же проиграл 3 из 4 последних матчей, причем все поражения были в овертаймах.
