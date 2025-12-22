  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Деннис Шредер забил победный трехочковый в овертайме и смерил взглядом Кевина Дюрэнта, когда тот смазал спасительный бросок
Видео
0

Деннис Шредер забил победный трехочковый в овертайме и смерил взглядом Кевина Дюрэнта, когда тот смазал спасительный бросок

Шредер принес «Сакраменто» победу над «Хьюстоном».

Основное время матча между «Сакраменто» и «Хьюстоном» закончилось при равном счете (112:112) после того, как разыгрывающий «Кингс» Расселл Уэстбрук забил 3 очка, а форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт смазал потенциально победный бросок.

Судьба овертайма также решалась на последних секундах, где победным стало дальнее попадание разыгрывающего «королей» Денниса Шредера за 2 секунды до конца. В последней атаке матча Дюрэнт получил еще один шанс принести своей команде победу, но снова промахнулся, после чего Шредер смерил его взглядом.

«Сакраменто» победил (125:124) и прервал серию из 5 поражений, «Хьюстон» же проиграл 3 из 4 последних матчей, причем все поражения были в овертаймах.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoСакраменто
logoДеннис Шредер
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoРасселл Уэстбрук
logoХьюстон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Супермен летит на выручку: данк лежа на уровне кольца!
вчера, 14:20
«Бакс» пытаются обменять пакет из Кузмы и Портиса на значимого атакующего игрока, среди целей – Портер и Лавин
20 декабря, 20:59
Домантас Сабонис пропустит еще один месяц с травмой колена
20 декабря, 04:11
Главные новости
НБА. Трехочковый Денниса Шредера принес «Сакраменто» победу над «Хьюстоном» в овертайме, 47 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» справиться с «Майами» и другие результаты
26 минут назад
Трэй Янг смазал спасительный бросок и стал спорить с судьями, считая, что на нем нарушили правила
35 минут назадВидео
Джейлен Брансон набрал 47 очков, обновив рекорд карьеры на «Мэдисон-сквер-гарден»
51 минуту назадВидео
Энтони Эдвардс заставил Кайла Кузму потерять равновесие и забил с фолом
сегодня, 05:04Видео
Ивица Зубац выбыл на 3 недели с растяжением голеностопа
сегодня, 04:49
Егор Дёмин набрал 16 очков и 5 подборов в победном матче против «Торонто»
сегодня, 04:37Видео
«На вас – след чемпиона». Джейлен Браун прокомментировал следы от своих волос на майках соперников
вчера, 21:46
Кэмерон Пэйн подтвердил переход в «Партизан»
вчера, 21:26Фото
Обмен Джеймса Хардена все чаще становится предметом обсуждений среди руководителей клубов НБА
вчера, 21:08
Стефен Карри – лидер рейтинга игроков НБА, создающих максимальное давление на защиту без мяча
вчера, 20:34Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Костас Слукас пропустит матч с «Жальгирисом» из‑за проблемы с коленом
вчера, 21:57
Чемпионат Италии. «Венеция» выиграла у «Наполи», «Ваноли Кремона» уступила «Дертоне» и другие результаты
вчера, 21:01
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» справилась с «Мегой», «Студентски центар» проиграл «Дубаю»
вчера, 20:59
ACB. 30 очков Майкла Форреста принесли «Мурсии» победу над «Валенсией», «Барселона» выиграла у «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:11
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» справился с «Галатасараем», «Меркезефенди» уступил «Тюрк Телекому» в овертайме и другие результаты
вчера, 20:06
Чемпионат Франции. 34 очка Майка Джеймса принесли «Монако» победу в овертайме над «Нантером», «Париж» разгромил «Шоле» и другие результаты
вчера, 19:48
«Они хотят стать бриллиантами, но бегут от давления». Бывший игрок «Партизана» Джеймс Наннэлли отреагировал на разгром от «Жальгириса»
вчера, 19:46
Жоан Пеньярройя подпишет контракт c «Партизаном» до конца сезона-2026/27 на сумму 1,3 млн евро
вчера, 19:27
Сергей Козин о поражении от «Локо»: «В концовке не хватило везения, но мы бились»
вчера, 18:25
Антон Юдин о победе над «Пари НН»: «Можно сказать, что в концовке мы оказались более удачливыми»
вчера, 17:48