Леброн Джеймс и «Лейкерс» поздравили Бронни с 20-летием
Бронни Джеймс в воскресенье отпраздновал 20-летие.
Новичок «Лейкерс» получил поздравления от команды и своего отца Леброна Джеймса.
Калифорнийский клуб приготовил для 55-го номера драфта праздничный торт. Джеймс написал «С днем рождения, молодой король! Люблю тебя».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
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