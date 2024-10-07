Леброн Джеймс и «Лейкерс» поздравили Бронни с 20-летием

Бронни Джеймс в воскресенье отпраздновал 20-летие.

Новичок «Лейкерс » получил поздравления от команды и своего отца Леброна Джеймса .

Калифорнийский клуб приготовил для 55-го номера драфта праздничный торт. Джеймс написал «С днем рождения, молодой король! Люблю тебя».