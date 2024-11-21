Леброн Джеймс: «Временно покидаю соцсети»

Леброн Джеймс приостановил активность в соцсетях.

«Услышимся. Временно покидаю соцсети. Берегите себя», – сообщил звездный форвард. Джеймс предварил свое объявление цитатой менеджера Кевина Дюрэнта Рича Клеймана.

«В мире итак столько ненависти и негатива. Меня удивляет, что спортивные медиа считают негативные мнения лучшим способом освещения. Спорт – последняя часть общества, которая нас объединяет. Почему его освещение не может делать то же самое? Кликбэйт становится таковым, только когда вы его озвучиваете. Такая широкая платформа могла бы принести изменения и позволить нам сбежать от негативных сторон окружающей реальности. Но все превратилось в бессмыслицу. Олимпийские игры и шоу Леброна и Джей Джей Редика показывали будущее, которое могло бы наступить».