«Бутылку вина, наверное». Энтони Дэвис рассказал, что подарит Леброну Джеймсу на 40-летие

Вопрос о подарке Леброну Джеймсу оказался неожиданным для Энтони Дэвиса.

«Готов ли у меня подарок? Ему будет 40. Большая дата. Подарю ему бутылку вина, наверное. О, у меня появилась идея. Спасибо, что напомнили мне, я плохой друг. Обязательно этим озабочусь», – посмеялся центровой «Лейкерс ».

Леброн Джеймс отпразднует круглую дату 30 декабря. Форвард пропустил пятничную тренировку и матч против «Сакраменто» из-за болезни.